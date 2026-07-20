Kevin Keegan1951-2026 | QuattroQuattroDue

Kevin Keegan, ex calciatore e allenatore britannico, è deceduto all’età di 75 anni. La notizia è stata comunicata dalla famiglia dopo una lunga battaglia contro il cancro. Keegan era noto per la sua carriera nel calcio e per il suo ruolo di leader in campo. La sua scomparsa è stata confermata da fonti ufficiali.

Notizia fresca giunta in redazione: Kevin Keegan, una delle figure più iconiche e carismatiche della storia del calcio britannico, è morto all’età di 75 anni in seguito a una battaglia contro il cancro. Due volte calciatore europeo dell’anno (vincitore del Pallone d’Oro nel 1978 e nel 1979), Keegan è stato una superstar globale il cui stile di gioco elettrico, entusiasmo contagioso e famosa permanente hanno definito un’era della cultura sportiva inglese. Lascia la moglie, Jean, e le sue due figlie, con il presentatore di SkySports di Gosforth, Pete Graves, che dà la notizia tramite i social media a nome della famiglia. Il Re. (Credito immagine: Getty Images) Nato ad Armthorpe, nello Yorkshire, nel 1951, Keegan ha iniziato la sua carriera allo Scunthorpe United prima di trasferirsi al Liverpool dopo che Bill Shankly lo ha notato nel 1971. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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