Juventus U20 l' allenatore Padoin rinnova fino al 2028
La Juventus ha annunciato il rinnovo del contratto di Simone Padoin come allenatore della squadra Under 20. L’accordo è stato prolungato fino al 30 giugno 2028. Padoin, ex calciatore, continuerà a guidare il settore giovanile della squadra fino a quella data. La società ha comunicato ufficialmente la firma del nuovo contratto senza ulteriori dettagli.
La Juventus ha rinnovato il contratto di Simone Padoin, l'ex calciatore ha firmato fino al 30 giugno 2028 come allenatore dell'Under 20. "Esperienza, competenza e passione a disposizione dei giovani calciatori bianconeri, pronti a intraprendere una nuova stagione ormai alle porte" si legge nella nota diramata club, con la squadra di Padoin che si ritroverà nella giornata di martedì 21 luglio all'Allianz Training Center di Vinovo per cominciare la preparazione in vista della nuova stagione. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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