Juventus U20 l' allenatore Padoin rinnova fino al 2028

Notizia in breve

La Juventus ha annunciato il rinnovo del contratto di Simone Padoin come allenatore della squadra Under 20. L’accordo è stato prolungato fino al 30 giugno 2028. Padoin, ex calciatore, continuerà a guidare il settore giovanile della squadra fino a quella data. La società ha comunicato ufficialmente la firma del nuovo contratto senza ulteriori dettagli.