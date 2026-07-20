Juve Ekhator al J Medical per valutare l' infortunio

L’attaccante della Juventus si è recato al J Medical per esami strumentali dopo aver lasciato il campo durante un’amichevole contro il Basilea. Si è fermato dopo meno di mezz’ora a causa di un fastidio muscolare. Gli esami sono stati effettuati per verificare l’entità dell’infortunio. La squadra attende i risultati degli accertamenti per determinare i prossimi passi.

L'attaccante della Juventus, Jeff Ekhator, si è presentato al J Medical per sottoporsi ad esami strumentali. Il bianconero si è fermato dopo meno di mezz'ora durante la sua gara d'esordio, sabato in amichevole contro il Basilea, per un fastidio muscolare che verrà valutato attraverso gli accertamenti. "Ha sentito un dolorino dietro, speriamo non sia fatto male" aveva dichiarato il tecnico Luciano Spalletti sulle condizioni di Ekhator. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Jeff #Ekhator è arrivato al J|Medical per sottoporsi agli accertamenti dopo il problema muscolare alla coscia accusato nell’amichevole contro il Basilea #Juventus #Sportitalia x.com

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