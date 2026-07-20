A pochi giorni dall’uscita di ‘The Odyssey’ di Christopher Nolan, che sta riscuotendo successo al botteghino, si diffonde una curiosità sul gossip. L’attore Joshua Jackson è l’unico a essere stato fidanzato due volte con una donna definita “la più bella del mondo” e associata alla figura di Elena di Troia. La notizia riguarda i legami sentimentali dell’attore, senza ulteriori dettagli sui tempi o le circostanze delle relazioni.

A pochi giorni dall’uscita nei cinema del kolossal ‘ The Odyssey ’ di Christopher Nolan che, come c’era da aspettarsi, sta ottenendo ottimi risultati al botteghino, è arrivata una curiosità a scuotere gli animi degli amanti del gossip. Hollywood è da sempre un luogo ricco di magia e pieno di sorprese e una coincidenza particolare ha coinvolto Joshua Jackson. L’attore, diventato famoso in giovanissima età grazie al ruolo di Pacey Witter nella serie tv teen ‘Dawson’s Creek’, ha avuto in passato una vita sentimentale notoriamente tormentata e, ad oggi, risulta essere l’unico tra i suoi colleghi ad aver avuto una relazione con ben due attrici che hanno vestito, su set differenti, il panni di Elena di Troia che Omero descriveva come la donna più bella del mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Joshua Jackson è l’unico attore fidanzato (due volte) con ‘Elena di Troia’: la donna più bella del mondo

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Joshua Jackson Breaks Silence on James Van Der Beek's Death | E! News

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