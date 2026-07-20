Javier Martinez e il tributo a Messi dopo la finale | il messaggio speciale

Dopo la finale, Javier Martinez ha pubblicato un messaggio di gratitudine rivolto a Messi. Ha scritto che ci sono sconfitte che fanno male, ma che non cancellano il valore di un percorso. Martinez ha dedicato parole di riconoscimento all’ex compagno di squadra, sottolineando l’importanza del cammino condiviso. Il messaggio si focalizza sulla sportività e sul rispetto reciproco tra i giocatori.

Javier Martinez e il tributo a Messi dopo la finale: un messaggio di gratitudine. Ci sono sconfitte che fanno male, ma che non cancellano il valore di un percorso. La finale dei Mondiali 2026 ha lasciato l’Argentina con l’amarezza del secondo posto dopo il ko contro la Spagna, ma anche con la consapevolezza di aver vissuto un’altra pagina importante della propria storia calcistica. Nelle ultime ore il noto sportivo ed ex gieffino ha scritto in una stories Instagram un messaggio rivolto a Lionel Messi: “Fiero di ciò che hai fatto e di ciò che hai fatto per questo gruppo. Grazie per sempre”. Un messaggio di riconoscenza, rispetto e ammirazione verso un campione che ha saputo trasformare il sogno di un popolo in realtà. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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