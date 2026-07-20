Italia crolla il solaio della casa | bambino sotto le macerie Tragedia

Da thesocialpost.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Viterbo, intorno a mezzogiorno di lunedì 20 luglio, un solaio di un’abitazione in via Cassia Sud è crollato. Un bambino è rimasto sotto le macerie mentre la famiglia si trovava all’interno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per estrarre il bambino e valutare le condizioni delle persone coinvolte. La dinamica del crollo non è ancora stata chiarita.

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Paura a Viterbo per il crollo del solaio di un’abitazione in via Cassia Sud. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno di lunedì 20 luglio e ha coinvolto una famiglia che si trovava all’interno della casa. Tra le persone rimaste coinvolte anche un bambino di 9 anni, che ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in eliambulanza a Roma. L’allarme è scattato immediatamente dopo il cedimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118, la Croce Rossa e gli agenti della Polizia di Stato. Quando i pompieri sono arrivati nell’abitazione, gli occupanti erano già riusciti a uscire autonomamente dalle macerie. Il crollo mentre la famiglia era in casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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