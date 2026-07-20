Italia AI Perché tra Cina e Usa non c’è spazio per ambiguità L’analisi di Riboua
Il direttore generale dell’AgID ha partecipato alla WAIC in Cina subito dopo aver aderito a un accordo internazionale sull’intelligenza artificiale. La visita si è svolta pochi giorni dopo l’annuncio dell’adesione a un’intesa globale, senza dettagli sulle eventuali implicazioni. La presenza in Cina coincide con l’avvio di collaborazioni tra le due nazioni nel settore tecnologico, mentre le autorità italiane non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla visita.
La partecipazione del direttore generale dell’AgID, Mario Nobile, alla World Artificial Intelligence Conference (WAIC) in Cina, poco dopo l’adesione dell’Italia alla Joint Statement on AI Opportunity, promossa dagli Stati Uniti nell’ambito dell’iniziativa Pax Silica, ha aperto a Roma un dibattito sul posizionamento strategico del Paese in materia di intelligenza artificiale. L’episodio non segnala necessariamente un cambiamento nella direzione strategica dell’Italia. Semmai, solleva interrogativi sull’allineamento istituzionale. Sotto la guida della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Roma ha perseguito con coerenza una riduzione della dipendenza strategica dalla Cina, rafforzando al tempo stesso la cooperazione transatlantica nelle tecnologie critiche. 🔗 Leggi su Formiche.net
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