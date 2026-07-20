Italia AI Perché tra Cina e Usa non c’è spazio per ambiguità L’analisi di Riboua

Notizia in breve

Il direttore generale dell’AgID ha partecipato alla WAIC in Cina subito dopo aver aderito a un accordo internazionale sull’intelligenza artificiale. La visita si è svolta pochi giorni dopo l’annuncio dell’adesione a un’intesa globale, senza dettagli sulle eventuali implicazioni. La presenza in Cina coincide con l’avvio di collaborazioni tra le due nazioni nel settore tecnologico, mentre le autorità italiane non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla visita.