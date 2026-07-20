Inizio anno scolastico 26 27 | la guida operativa per DS DSGA segreterie staff Con + di 150 circolari e documenti e 7 tutorial su IA e operazioni di segreterie
La rivista trimestrale digitale pubblica un numero dedicato all’inizio dell’anno scolastico 202627, con oltre 150 circolari e documenti e sette tutorial su intelligenza artificiale e operazioni di segreteria. La guida operativa si rivolge a dirigenti scolastici, DSGA, personale amministrativo e staff scolastico, offrendo indicazioni sui principali adempimenti da rispettare per l’apertura dell’anno scolastico.
Il numero 32026 della rivista trimestrale digitale, rivolta a dirigenti scolastici, DSGA, figure intermedie e a tutto il personale delle istituzioni scolastiche, propone un approfondimento sui principali adempimenti da affrontare in occasione dell’apertura dell’anno scolastico. Una guida strutturata per l’inizio delle attività Il fascicolo (più di 180 pagine), già disponibile in formato PDF contiene una guida . L'articolo Inizio anno scolastico 2627: la guida operativa per DS, DSGA, segreterie, staff. Con + di 150 circolari e documenti e 7 tutorial su IA e operazioni di segreterie . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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