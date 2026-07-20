Inizio anno scolastico 26 27 | la guida operativa per DS DSGA segreterie staff Con + di 150 circolari e documenti e 7 tutorial su IA e operazioni di segreterie

Notizia in breve

La rivista trimestrale digitale pubblica un numero dedicato all’inizio dell’anno scolastico 202627, con oltre 150 circolari e documenti e sette tutorial su intelligenza artificiale e operazioni di segreteria. La guida operativa si rivolge a dirigenti scolastici, DSGA, personale amministrativo e staff scolastico, offrendo indicazioni sui principali adempimenti da rispettare per l’apertura dell’anno scolastico.