Inizia l’era Orsato per CAN A e B | Mariani la nostra stella polare Gli errori ci saranno ma sfrutteremo ogni nostra sbavatura per crescere e perfezionarci

Daniele Orsato è stato ufficialmente nominato designatore per le categorie CAN A e B. Ha dichiarato che Mariani sarà la loro guida e ha ammesso che errori ci saranno, ma saranno utili per migliorarsi. La sua nomina segna l'inizio della sua gestione ufficiale nelle due categorie.

Daniele Orsato, nuovo designatore di CAN A e B, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista della prossima stagione. Prende il via in modo ufficiale l’era di Daniele Orsato alla guida della CAN A e B. Intervenuto ai microfoni della trasmissione Radio Anch’io Sport, il nuovo designatore arbitrale ha tracciato le linee guida del suo mandato, raccontando come queste prime settimane siano caratterizzate da ritmi particolarmente serrati e da un’attenta analisi della squadra arbitrale a sua disposizione. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Orsato ha subito voluto chiarire la filosofia del suo nuovo corso: “Stiamo affrontando giornate di grande lavoro, analizzando nel dettaglio le caratteristiche di ciascun direttore di gara. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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