Nel Regno Unito, le banane sono cresciute in un giardino inglese, grazie alle alte temperature estive. Il caldo estremo ha permesso la coltivazione di questa pianta, considerata insolita per il clima locale. Questa situazione rappresenta un cambiamento evidente rispetto al passato, quando la coltivazione di banane in zone domestiche britanniche era impensabile. La presenza delle piante in giardini privati si fa sempre più frequente, segnalando una trasformazione climatica nel Paese.

Le banane potrebbero diventare una presenza sempre più comune nei giardini britannici? Quella che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata una eresia oggi appare come uno dei segnali più evidenti della trasformazione del clima del Regno Unito. A Rayleigh, nell’Essex, Peter ed Emma Stav, appassionati di piante tropicali, hanno visto comparire per la prima volta i frutti sui loro banani dopo quindici anni di attesa. La coppia possiede una collezione di circa 200 piante. «Sono assolutamente sbalordito che sia successo», ha raccontato Peter Stav, insegnante di 38 anni, alla BBC, che ha riportato la notizia. La varietà coltivata dagli Stav è la Musa basjoo, un banano originario dell’Asia orientale noto per la sua capacità di sopravvivere agli inverni britannici. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «In un giardino inglese sono spuntate le banane, il caldo estremo ha reso possibile l'impensabile»

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