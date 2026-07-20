Il Comune di Montaione ha notificato avvisi di accertamento ai contribuenti fino al 30 giugno per un totale di quasi 200mila euro non versati di Imu. L’Ufficio Servizi Finanziari ha approvato la lista degli avvisi nel tentativo di contrastare l’evasione fiscale. La procedura mira a recuperare le somme non versate dai contribuenti che non hanno rispettato gli obblighi di pagamento.

MONTAIONE Il Comune di Montaione prosegue l’attività di contrasto all’evasione dell’ Imu: con una recente determina, l’Ufficio Servizi Finanziari ha dato il via libera alla lista degli avvisi di accertamento notificati ai contribuenti fino al 30 giugno scorso. Nel primo semestre sono stati notificati 60 avvisi di accertamento, per un importo di 198.399 euro: a tanto ammonterebbe l’imposta municipale non versata. La cifra comprende oltretutto circa 143.500 euro di imposta non versata, oltre a sanzioni, interessi e spese amministrative. L’operazione, secondo il documento, rientra nell’attività di verifica di routine svolta dall’ufficio tributi, che ha il compito di controllare la correttezza dei versamenti e individuare eventuali casi di evasione o di pagamento insufficiente dell’imposta sugli immobili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Imu, contrasto all’evasione: "Quasi 200mila euro non versati"

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