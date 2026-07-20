Impresa sulla Siula Grande una cordata tutta lecchese apre una nuova linea Un’emozione immensa

Da ilgiorno.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre giovani alpinisti lecchesi, di 20 e 26 anni, hanno aperto una nuova linea sulla Siula Grande, chiamata “Un’emozione immensa”. I climber fanno parte del Gruppo Alpinistico Gamma, uno dei gruppi alpinistici più riconosciuti in Italia e all’estero, fondato nel 1978. La cordata ha affrontato un’ascensione che rappresenta una novità nel settore esplorativo dell’alpinismo.

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Lecco – Una nuova pagina di storia dell’alpinismo esplorativo. È stata scritta da tre giovani lecches i: Mattia Sandionigi e Sandro Maranetto di 26 anni e Pietro Saggiante di 20, climber Gruppo Alpinistico Gamma, uno tra i più prestigiosi gruppi alpinistici italiani e internazionale fondato nel 1978. I tre eredi di mostri sacri dell’alpinismo hanno aperto una nuova via sul Pilastro Est del Siula Grande, nella Cordillera Huayhuash, in Perù. Nessuno prima di loro ci era riuscito e tutti i precedenti tentativi erano falliti. Prima dei tre Gamma tra gli altri ci avevano provato nel 2017 e successivamente nel 2022 anche i Ragni di Lecco. Ad annunciare l’apertura della nuova via sono direttamente i tre alpinisti, all’indomani dell’impresa, compiuta tra il 9 e il 12 luglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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