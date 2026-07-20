Impianti antincendio a norma di legge lavori al centro civico di Sesto Imolese
Sono stati aggiudicati i lavori per l’installazione di impianti antincendio a norma di legge nel centro civico di Sesto Imolese. L’intervento fa parte di un progetto di riqualificazione dell’edificio. La società incaricata eseguirà le opere necessarie per garantire la conformità alle normative di sicurezza antincendio. I lavori sono stati assegnati dall’amministrazione comunale e sono in fase di avvio. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di realizzazione o sui costi previsti.
Imola, 20 luglio 2026 – Prosegue il percorso di riqualificazione del centro civico di Sesto Imolese. Area Blu ha infatti aggiudicato i lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio di via San Vitale 126, interventi necessari per conseguire il Certificato di prevenzione incendi, requisito fondamentale per garantire la piena conformità della struttura alle norme di sicurezza. L’appalto è stato assegnato alla società Comitel Srl di Belpasso, in provincia di Catania, che si è aggiudicata la gara presentando un ribasso dell’8,23% sull’importo posto a base d’asta. Il valore complessivo dell’intervento ammonta a 217.222,92 euro, Iva esclusa, comprensivi di quasi 19mila euro destinati agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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