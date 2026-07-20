impianti antincendio a norma di legge lavori al centro civico di sesto imolese

Notizia in breve

Sono stati aggiudicati i lavori per l’installazione di impianti antincendio a norma di legge nel centro civico di Sesto Imolese. L’intervento fa parte di un progetto di riqualificazione dell’edificio. La società incaricata eseguirà le opere necessarie per garantire la conformità alle normative di sicurezza antincendio. I lavori sono stati assegnati dall’amministrazione comunale e sono in fase di avvio. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di realizzazione o sui costi previsti.