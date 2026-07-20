Il tabellone dei Mondiali 2026 dai gironi alla finalissima

Da sportmediaset.mediaset.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tabellone dei Mondiali 2026 mostra le 16 partite dei sedicesimi di finale, il primo turno a eliminazione diretta dopo l’ampliamento a 48 squadre. Questa edizione è la prima con così tante nazionali partecipanti, rispetto alle 32 precedenti. La fase a eliminazione diretta si svolge subito dopo la fase a gironi, eliminando la possibilità di passaggi diretti agli ottavi. La finale si giocherà in una sede ancora da definire.

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Il Mondiale 2026 è entrato nella storia come la prima edizione in assoluto a 48 squadre. Questo allargamento epocale ha introdotto 16 nazionali in più rispetto al passato cancellando il vecchio passaggio diretto agli ottavi: per la prima volta, i tifosi hanno assistito a un turno a eliminazione diretta aggiuntivo, i sedicesimi di finale. Poi ottavi, quarti, semifinali sino all'ultimo atto della finale del 19 luglio 2026 alle 21., Il tabellone definitivo dei Mondiali, Spagna-Argentina 1-0, Francia-Inghilterra 4-6, Le semifinaliSemifinale 1: Francia-Spagna 0-2Semifinale 2: Inghilterra-Argentina 1-2, I quarti di finaleQuarto 1:... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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