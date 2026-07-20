Il Red Remedy di Nicholas Sciarrabba tra cura e Day after

Da ilgiornale.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Red Remedy, creato da Nicholas Sciarrabba e signature cocktail del Ristorante Da Pietro, è stato premiato come miglior Bloody Mary. Si tratta di una rivisitazione originale della classica bevanda, che combina ingredienti distintivi scelti dallo chef. La premiazione si è svolta durante un evento dedicato ai cocktail innovativi, con giudici specializzati nel settore. La ricetta si distingue per l’uso di ingredienti particolari e per la presentazione curata.

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Va dunque al "Red Remedy", originale interpretazione del Bloody Mary di Nicholas Sciarrabba e signature cocktail del Ristorante Da Pietro, la palma del migliore alla Como Lake Cocktail week: Ginarte Dry Gin, acqua di pomodoro chiarificata, salsa di pomodoro, distillato di abete rosso, succo di lime e zucchero per un profilo fresco e vegetale in abbinamento appositamente ideato con il Club Sandwich dello chef Diego Aragona. Grandi location tra cui il rinato Palazzo Genazzini a Bellagio e gran finale rosso Campari nei giardini dello Sheraton Lake Como con i verdetti dei giurati Luca Ardito, Carlo Carnevale, Davide Diaferia e Simone Maci. Tecnica, creatività e capacità narrativa le doti richieste in una settima edizione dedicata alle "Stories from a book" che da Dostoevskij a Pirandello imponeva di miscelare tutto con pagine di letteratura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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