Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Oggi, 20 luglio 2026, il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica si aggira intorno a 0,1726 euro per chilowattora. Nella giornata precedente, il prezzo minimo di 0,1472 euro si è registrato alle 3 del mattino, mentre il massimo di 0,2138 euro si è toccato alle 21. Le variazioni orarie indicano un andamento con picchi e cali nel corso della giornata.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 20 Luglio 2026, si attesta a 0,1726 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (19 Luglio 2026), il prezzo minimo è stato di 0,1472 €kWh (alle ore 3), mentre il massimo ha raggiunto 0,2138 €kWh (alle ore 21). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle notturne e del primo mattino, in particolare tra le 2 e le 5, mentre il picco di costo si è verificato nella fascia serale, tra le 20 e le 22. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 20072026... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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