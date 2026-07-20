Il cavallo della contrada Guerrazzi ha avuto un incidente durante la corsa, causando apprensione tra i presenti. Dopo 13 anni di attesa, la contrada Viarella ha vinto il palio con Andrea Coghe e il suo cavallo Elly. La vittoria è stata festeggiata dai supporter giallo neri, che hanno condiviso un momento di grande entusiasmo. La corsa si è conclusa con il trionfo della Viarella, dopo una competizione molto combattuta.

Trionfa la Viarella. Il popolo giallo nero festeggia dopo 13 anni con Andrea Coghe su Elly. "Dedico questa vittoria a mio figlio perché la cavalla è sua, regalata dal mio babbo, a mia moglie che mi sopporta tutto l’anno e a tutta questa bellissima contrada". È la dichiarazione di Andre Coghe appena finita la corsa, mentre tutto il popolo giallo nero invadeva la piazza. E Coghe si leva qualche sassolino dalla scarpa sottolineando che quel coraggio di correre a Bientina ce l’ha avuto tutto fino a vincere. L’inizio del palio sancito dall’estrazione delle batterie, dove il presidente del seggio Andrea Orlandi ha ringraziato tutti i ragazzi che si sono resi disponibili in questi giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il palio è della Viarella. Finita l’attesa di 13 anni. Paura per il cavallo della contrada Guerrazzi

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