Il palio è della Viarella Finita l’attesa di 13 anni Paura per il cavallo della contrada Guerrazzi
Il cavallo della contrada Guerrazzi ha avuto un incidente durante la corsa, causando apprensione tra i presenti. Dopo 13 anni di attesa, la contrada Viarella ha vinto il palio con Andrea Coghe e il suo cavallo Elly. La vittoria è stata festeggiata dai supporter giallo neri, che hanno condiviso un momento di grande entusiasmo. La corsa si è conclusa con il trionfo della Viarella, dopo una competizione molto combattuta.
Trionfa la Viarella. Il popolo giallo nero festeggia dopo 13 anni con Andrea Coghe su Elly. "Dedico questa vittoria a mio figlio perché la cavalla è sua, regalata dal mio babbo, a mia moglie che mi sopporta tutto l’anno e a tutta questa bellissima contrada". È la dichiarazione di Andre Coghe appena finita la corsa, mentre tutto il popolo giallo nero invadeva la piazza. E Coghe si leva qualche sassolino dalla scarpa sottolineando che quel coraggio di correre a Bientina ce l’ha avuto tutto fino a vincere. L’inizio del palio sancito dall’estrazione delle batterie, dove il presidente del seggio Andrea Orlandi ha ringraziato tutti i ragazzi che si sono resi disponibili in questi giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Palio di Siena, trionfa la contrada dell'Aquila dopo 34 anni di attesaIl Palio di Siena del 2 luglio, dedicato alla Madonna di Provenzano, è stato rinviato di un giorno a causa della maltempo.
Leggi anche: L'Aquila vince il Palio di Siena dopo 34 anni: Tittia in trionfo, la contrada in delirio
Temi più discussi: Il Palio di San Valentino è di Viarella; Viarella conquista il Palio di Bientina: Coghe ed Elly trionfano dopo una finale combattuta; PALIO DI BIENTINA: VINCE ANDREA COGHE CON ELLY PER VIARELLA; Palio di Bientina: vince Viarella con Andrea Coghe su Elly.
PALIO DI BIENTINA 2026. STAMBURATA FINALE DELLA SFILATA STORICA Palio Di Bientina Contrada Centro Storico Contrada Viarella Contrada La Forra Contrada Santa Colomba Contrada Guerrazzi Contrada Puntone Nobile Contrada Cilecchio Contra facebook
Palio di Bientina: vince Viarella con Andrea Coghe su EllyFinale a quattro per il palio di Bientina dove vince senza rivali Andrea Coghe detto Tempesta sulla sua cavalla Elly per i colori del rione Viarella. In finale, dopo le due batterie di selezione, sono ... radiosienatv.it
È il giorno del Palio. Bientina si veste a festa tra tradizione e sorte: Una grande stagioneStamani davanti alla chiesa la riconsegna dell’olio donato a San Valentino. Previsto l’inizio della corsa alle 17.30. Il dietro le quinte delle contrade. . msn.com