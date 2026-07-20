Durante il matrimonio di un volto noto della televisione, è stato annunciato che il figlio della coppia era presente. La cerimonia religiosa si è svolta dopo il rito civile celebrato alcuni mesi fa. La coppia ha scelto di sposarsi anche in chiesa, con amici e familiari presenti. La relazione tra i due è iniziata alcuni anni fa e è stata mantenuta lontano dai riflettori.

Per loro è stato il coronamento di una storia d’amore iniziata alcuni anni fa e costruita lontano dai riflettori. Dopo il rito civile celebrato nei mesi scorsi, la coppia ha scelto di pronunciare anche il tradizionale sì in Chiesa, circondata dall’affetto di amici e familiari. Una giornata ricca di emozioni, immortalata da foto e video condivisi sui social, dove non sono mancati sorrisi, lacrime di gioia e momenti destinati a restare nei ricordi degli invitati. Tra i protagonisti assoluti della cerimonia c’è stato anche il loro bambino, nato nel 2024. Il piccolo ha regalato uno dei momenti più toccanti della giornata accompagnando il padre verso l’altare, un gesto che ha emozionato tutti i presenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Il figlio… Che sorpresa!”. Emozione al matrimonio del volto della tv

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La SORPRESA per mamma e papà: ecco come hanno REAGITO al matrimonio di mio fratello!

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