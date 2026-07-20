Secondo fonti della CIA, i soldati russi in Ucraina sopravvivono tra i 20 e i 30 minuti durante attacchi con droni. La guerra sta vedendo un uso crescente di sistemi senza pilota, intelligenza artificiale e tecnologie di raccolta dati avanzate, che influenzano le strategie militari. Questi strumenti vengono impiegati per migliorare la precisione e l’efficacia delle operazioni sul campo.

L’integrazione di sistemi senza pilota, intelligenza artificiale e capacità avanzate di raccolta informativa sta modificando i criteri con cui vengono pianificate e condotte le operazioni militari nel conflitto ucraino. La digitalizzazione del campo di battaglia ha introdotto nuovi fattori di vulnerabilità per le unità schierate in prima linea, riducendo i tempi disponibili tra individuazione, acquisizione del bersaglio e impiego della forza. Nel corso del Defense and Innovation Summit in Pennsylvania, il direttore della Central Intelligence Agency (CIA), John Ratcliffe, ha dichiarato che, secondo le valutazioni dell’intelligence statunitense, i nuovi militari russi inviati nelle aree di combattimento avrebbero un’aspettativa media di sopravvivenza compresa tra 20 e 30 minuti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “I soldati russi sopravvivono 20-30 minuti”: la rivelazione della Cia sulla guerra dei droni

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