I segreti di John Elkann l' indagine sull' eredità Agnelli e la decisione finale della Corte di Cassazione di Torino

La Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni del ricorso presentato da John Elkann, presidente di Stellantis e Giovanni Agnelli BV, riguardo all'inchiesta sulla successione di Marella Caracciolo, morta nel febbraio 2019.

La Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni relative al ricorso presentato dal presidente di Stellantis e Giovanni Agnelli BV, John Elkann, in merito all'inchiesta sulla successione di Marella Caracciolo, deceduta a febbraio 2019. I giudici della Suprema Corte hanno confermato le valutazioni del Giudice per le indagini preliminari (Gip) di Torino riguardanti la qualificazione delle condotte contestate. A settembre 2025, John Elkann ha effettuato un versamento pari a 183 milioni di euro all'Agenzia delle Entrate per regolarizzare le pendenze relative alle imposte sui redditi e alle imposte di successione e donazione. Questo accordo ha ridefinito l'ipotesi di reato da truffa ai danni dello Stato a dichiarazione infedele, consentendo l'accesso alla procedura di messa alla prova. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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ELKANN e la Famiglia AGNELLI: I SEGRETI su dove finiscono i nostri MILIONI.

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