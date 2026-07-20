Dal 1° luglio scorso sono entrate in vigore le norme in materia di previdenza integrativa previste dalla legge di bilancio 2026. Si tratta di una piccola svolta. Dopo le modifiche apportate nel 2007, infatti, la previdenza complementare era stata dimenticata. Per anni il tema era sparito dai radar della politica, tranne che per uno sciagurato aumento dell’aliquota sui rendimenti dall’11 per cento al 20 per cento. Addirittura, il governo giallo-verde, nella legge di bilancio 2019, con il pretesto di implementare la pensione pubblica attraverso una maggiore contribuzione, aveva adottato provvedimenti, tuttora in vigore, destinati a sottrarre risorse alla previdenza privata. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - I fondi pensione italiani raccolgono capitale, ma non garantiscono rendite adeguate

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