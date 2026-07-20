Durante la finale dei Mondiali di Calcio 2026, Shakira ha sfoggiato capelli lunghi e ondulati con un frisé da amazzone, accompagnati da un fisico atletico. La cantante, che si è esibita cantando e ballando, ha lasciato che i capelli si muovessero liberamente sulle spalle.

Shakira: capelli extra lunghi e frisé da amazzone e fisico ultra atletico Folta, lunghissima, color biondo ramato. Alla Finale Shakira canta e balla lasciando che la sua chioma ondulata si muova libera sulle spalle. Il make-up della cantante punta sulla luminosità dell'incarnato, con occhi intensificati da eyeliner e mascara e labbra rosa dal finish naturale. Da notare il fisico asciutto e scolpito della popstar colombiana. Muscolosa è bello! Letizia Ortiz: charme da Regina con lob castano, unghie al naturale, rossetto color carne Nessun eccesso e tanta eleganza less is more per l'ex giornalista Letizia Ortiz. La Regina di Spagna, accanto al marito ad assistere al big match, si è fatta fotografare con lob dalla piega leggermente ondulata, effetto naturale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - I beauty look delle star alla finale dei Mondiali di Calcio 2026, dal no make-up make-up della regina Letizia alle onde da amazzone di Shakira

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