Harry Potter su HBO | la serie TV sul maghetto debutta ufficialmente il 25 dicembre
La serie TV di Harry Potter prodotta da HBO sarà disponibile dal 25 dicembre. La prima puntata mostrerà l’ingresso a Hogwarts. La data di uscita è stata ufficialmente annunciata e il primo episodio introdurrà il castello magico. La produzione è in fase avanzata, e l’attesa tra i fan cresce. La serie rappresenta il primo adattamento televisivo del franchise, dopo numerosi film e spin-off.
Fissata la data di uscita della serie HBO di Harry Potter, in arrivo il 25 dicembre. Svelato il debutto di Hogwarts alla fine del primo episodio. Il conto alla rovescia per il ritorno sul piccolo schermo del franchise magico più famoso al mondo si fa sempre più serrato. La nuova e attesissima trasposizione televisiva targata HBO, incentrata sulle avventure di Harry Potter, farà il suo debutto ufficiale il prossimo 25 dicembre con una stagione inaugurale composta da otto episodi. Le prime importanti indiscrezioni sulla struttura del debutto stagionale sono state condivise dal portale specializzato ScreenRant. Secondo quanto riferito da ScreenRant, il direttore della fotografia Adriano Goldman ha rivelato in un’intervista che la celebre scuola di magia e stregoneria farà la sua comparsa soltanto nelle battute conclusive del primo episodio. 🔗 Leggi su 2anews.it
Harry Potter e la Pietra Filosofale | Teaser Ufficiale | HBO Max
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Temi più discussi: Prima ancora del debutto, la serie di Harry Potter ha già risposto alla domanda più urgente dei fan; La serie su Harry Potter: un nuovo volto per Cornelius Fudge; Harry Potter, la serie HBO avrebbe un budget da record: emergono nuovi dettagli sul primo episodio; Harry Potter, il reboot HBO potrebbe cambiare per sempre la storia di Piton.
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