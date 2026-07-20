Harry Potter su HBO | la serie TV sul maghetto debutta ufficialmente il 25 dicembre

Notizia in breve

La serie TV di Harry Potter prodotta da HBO sarà disponibile dal 25 dicembre. La prima puntata mostrerà l’ingresso a Hogwarts. La data di uscita è stata ufficialmente annunciata e il primo episodio introdurrà il castello magico. La produzione è in fase avanzata, e l’attesa tra i fan cresce. La serie rappresenta il primo adattamento televisivo del franchise, dopo numerosi film e spin-off.