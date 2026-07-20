Guida al precampionato di Serie A 2026 2027 | l' elenco completo dei ritiri e delle amichevoli

La squadra di Bergamo svolgerà il ritiro a Ciserano dal 13 al 26 luglio, con amichevoli previste contro la formazione U23 il 18 luglio, contro Mantova il 22 luglio, e contro squadre come Feyenoord e Schalke 04 a inizio agosto. Un'altra partita sarà contro Athletic Bilbao il 14 agosto, nel Trofeo Bortolotti. La squadra di Bologna si allenerà a Rio Pusteria-Valles dal 13 al 25 luglio, con amichevoli in programma durante il ritiro.

Atalanta: Ritiro a Ciserano, dal 13 al 26 luglio. Amichevoli: 18 luglio Atalanta-Atalanta U23 2-1; 22 luglio Atalanta-Mantova; 2 agosto Feyenoord-Atalanta; 8 agosto Schalke 04-Atalanta; 14 agosto Atalanta-Athletic Bilbao (Trofeo Bortolotti), Bologna: Ritiro a Rio Pusteria-Valles, dal 13 al 25 luglio. Amichevoli: 18 luglio Bologna-Arminia Bielefeld 0-4; 22 luglio Bologna-Heidenheim; 25 luglio Bologna-Iraklis; 1 agosto Bologna-Cambuur; 15 agosto Brighton-Bologna, Cagliari: Ritiro a Pontedilegno-Tonale, con allenamenti a Temù, dal 22 luglio al 1° agosto. Amichevoli: Cagliari-Sampdoria; 28 luglio Cagliari-Modena; 8 agosto Cagliari-Nizza, Como: Da ufficializzare, Fiorentina: Ritiro al Viola Park dal 13 al 23 luglio, dal 24 la 31 luglio in Inghilterra. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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