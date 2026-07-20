Il tema della rassegna: oltre il conflitto. Torna sul litorale laziale la ventiquattresima edizione del Guerre & Pace FilmFest, l’appuntamento che unisce la settima arte alla riflessione storica e sociale. Il tema scelto per quest’anno è “Oltre la guerra”, un invito a esplorare la complessità della condizione umana di fronte ai drammi dei conflitti armati. Per chi si chiede spesso quali siano gli obiettivi dei festival internazionali, questa manifestazione rappresenta un esempio brillante di come la cultura possa diventare un prezioso strumento di indagine civica e approfondimento collettivo. Come spiega la direttrice artistica Stefania... 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Guerre & Pace FilmFest 2026 a Nettuno: il cinema oltre la guerra

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GUERRE & PACE FILMFEST 2026

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