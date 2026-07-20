guerra in iran le news di oggi un militare ucciso in iraq durante la detonazione di un drone iraniano

Un militare è stato ucciso in Iraq a causa di una detonazione di un drone iraniano. Nel frattempo, la Guida Suprema ha pubblicato su X un messaggio in cui ha definito “un’ingenua fantasia” l’idea di controllo sul Medio Oriente da parte degli Stati Uniti. La tensione nella regione continua a salire, senza ulteriori dettagli sul coinvolgimento di altri attori o sulle circostanze dell'incidente.

Sale la tensione in Iran. La Guida Suprema Mojtaba Khamenei ha diffuso su X un messaggio in cui definisce “un’ingenua fantasia” la pretesa di dominio sul Medio Oriente del “Grande Satana, gli Stati Uniti criminali”. Secondo fonti della Sicurezza israeliana, l’ayatollah non si trova in Iran. In un post su Truth, Donald Trump ha chiesto al Congresso di aggiungere Teheran al pacchetto di sanzioni rivolto alla Russia. Gli Usa stanno inviando aerei F-16 e F-35 in vista di una possibile escalation e ha diramato un'allerta di viaggio in tutto il mondo. Ottava notte di raid statunitensi sull’Iran, che ha risposto con nuovi attacchi sul Kuwait, dove sono stati intercettati diversi missili ma è andato distrutto un altro impianto di desalinizzazione. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Guerra in Iran, le minacce allEuropa. La reazione dellUe dopo Cipro

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