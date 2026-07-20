GTA VI non è disponibile in Cina e Russia, due mercati chiave per i videogiochi, a pochi mesi dal lancio. La causa dell’esclusione differisce tra i due paesi: in Cina si tratta di censura, mentre in Russia sono coinvolte sanzioni e negozi digitali chiusi. Questi motivi hanno impedito l’acquisto e la distribuzione del gioco in quei territori. La decisione riguarda le restrizioni imposte dai governi locali e le politiche di distribuzione delle piattaforme digitali.

A pochi mesi dal lancio, GTA VI risulta non ordinabile in Cina e Russia – due dei mercati videoludici più grandi del pianeta – e dietro l’esclusione dei due colossi si nascondono cause completamente diverse: censura da una parte, sanzioni e negozi digitali chiusi dall’altra. La notizia è rimbalzata con la formula d’effetto di “oltre un miliardo di giocatori esclusi”, ma quel numero, a guardarlo da vicino, mette insieme situazioni che non hanno quasi nulla in comune: nei due Paesi il gioco è irraggiungibile per motivi opposti, e in un caso parlare di “divieto” è persino fuorviante. Il contesto, dal canto suo, è quello del lancio più atteso dell’anno. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - GTA VI, il caso dei mercati chiusi: non è (solo) censura

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