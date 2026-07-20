Una grandinata intensa ha coperto le strade, con chicchi grandi come palle da tennis. I temporali hanno scaricato pioggia abbondante, accompagnata da raffiche di vento che hanno abbattuto alberi e danneggiato coperture. L’acqua ha invaso alcune zone, creando allagamenti. Diverse auto sono state colpite, alcune con parabrezza e finestrini infranti. Le autorità hanno segnalato danni e interruzioni di servizi. Nessuna vittima è stata comunicata fino a ora.

Una violenta ondata di maltempo ha colpito l’ Emilia-Romagna e diverse aree del Nord Italia, portando temporali, forti raffiche di vento e grandinate eccezionali. A causare il peggioramento è stato il passaggio di una perturbazione di origine atlantica, che ha provocato anche un brusco calo delle temperature dopo settimane di caldo intenso. Tra le zone più colpite c’è la Bassa piacentina, dove una grandinata con chicchi di dimensioni eccezionali ha provocato gravi danni alle coltivazioni. Secondo Confagricoltura Piacenza, in alcune aree i chicchi hanno raggiunto dimensioni paragonabili a quelle di un’albicocca, colpendo soprattutto campi di pomodoro, mais e altre colture nella zona di Monticelli d’Ongina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

© Thesocialpost.it - “Grandine gigante, come bombe”. Maltempo violentissimo in Italia, spaventoso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Maltempo in Italia, violentissimo temporale si abbatte sulla città: “Grandine e nubifragi”

Maltempo, la goccia fredda travolge l’Italia: tornado, grandine gigante e temperature in picchiataUna goccia fredda ha colpito il Nord Italia, provocando tornado, grandine gigante e un calo improvviso delle temperature.

Argomenti più discussi: Un’altra tempesta sul Lodigiano, all’alba si scatena una violenta grandinata VIDEO; Maltempo Piemonte, grandine gigante distrugge auto e tetti a San Pietro Val Lemina e Cerreto di Carignano: la devastazione in diretta | VIDEO.

Nell'epoca dell'AI e del web di supporto alla scienza, è possibile che chi fa le previsioni del tempo non riesca ad avvertirci dell'arrivo di bombe d'acqua come quella che stasera ha buttato giù grandine grande come biglie ? Non me ne capacito. x.com

Grandine gigante, perché i chicchi sono sempre più grandiCorrenti ascensionali, aria umida e riscaldamento globale favoriscono chicchi più grandi, anche se restano molte incertezze ... affaritaliani.it

Tempesta in Lombardia: grandine gigante e alberi abbattuti, i video dai socialViolento nubifragio in Lombardia: grandine gigante, alberi caduti e blackout tra Milano e Monza. Le immagini impressionanti del maltempo all'alba. la7.it