Grandine gigante come bombe Maltempo violentissimo in Italia spaventoso

Da thesocialpost.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una grandinata intensa ha coperto le strade, con chicchi grandi come palle da tennis. I temporali hanno scaricato pioggia abbondante, accompagnata da raffiche di vento che hanno abbattuto alberi e danneggiato coperture. L’acqua ha invaso alcune zone, creando allagamenti. Diverse auto sono state colpite, alcune con parabrezza e finestrini infranti. Le autorità hanno segnalato danni e interruzioni di servizi. Nessuna vittima è stata comunicata fino a ora.

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Una violenta ondata di maltempo ha colpito l’ Emilia-Romagna e diverse aree del Nord Italia, portando temporali, forti raffiche di vento e grandinate eccezionali. A causare il peggioramento è stato il passaggio di una perturbazione di origine atlantica, che ha provocato anche un brusco calo delle temperature dopo settimane di caldo intenso. Tra le zone più colpite c’è la Bassa piacentina, dove una grandinata con chicchi di dimensioni eccezionali ha provocato gravi danni alle coltivazioni. Secondo Confagricoltura Piacenza, in alcune aree i chicchi hanno raggiunto dimensioni paragonabili a quelle di un’albicocca, colpendo soprattutto campi di pomodoro, mais e altre colture nella zona di Monticelli d’Ongina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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