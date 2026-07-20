Graduatorie concorso docenti PNRR3 secondaria | al via la pubblicazione degli elenchi Aggiornato al 20 Luglio

Da scuolalink.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le graduatorie del concorso per docenti PNRR3 nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono state pubblicate. La fase di diffusione degli elenchi è iniziata e riguarda le graduatorie definitive. Il concorso è stato bandito con un decreto direttoriale, e gli elenchi aggiornati sono disponibili al 20 luglio. La pubblicazione riguarda le graduatorie relative alle cattedre di scuola secondaria di primo e secondo grado.

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Le graduatorie concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria di primo e secondo grado entrano nella fase di pubblicazione. Il concorso, bandito con DDG n. 29392025, riguarda oltre 30 mila posti e rappresenta un passaggio importante per il reclutamento dei docenti. Gli elenchi saranno aggiornati progressivamente dagli uffici competenti e terranno conto non solo del punteggio finale, ma anche delle riserve di posti previste dalla normativa.Graduatorie concorso docenti PNRR3: cosa cambiaLe graduatorie concorso docenti PNRR3 vengono formate per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto. Per la scuola secondaria di primo e secondo grado i posti messi a bando sono complessivamente 30. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Concorso docenti PNRR 3, graduatorie e assunzioni: facciamo il punto

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