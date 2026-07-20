GPS 2026 150 preferenze | perché l’ordine delle scuole può fare la differenza nella nomina Docentiit
Dal 16 al 29 luglio 2026, gli insegnanti iscritti nelle GPS potranno presentare la domanda per indicare fino a 150 preferenze di scuole per le supplenze dell'anno scolastico 20262027. La scelta dell’ordine delle scuole può influire sulla possibilità di essere chiamati per le supplenze. La procedura sarà disponibile online dalle 14:00 del primo giorno fino alle 14:00 dell’ultimo giorno.
Dal 16 luglio 2026 alle ore 14:00 al 29 luglio 2026 alle ore 14:00 gli aspiranti docenti inseriti nelle GPS potranno compilare la domanda per la scelta delle 150 preferenze per le supplenze dell’anno scolastico 20262027. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online tramite il portale ministeriale POLIS Istanze OnLine. Si tratta di un passaggio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
150 preferenze: PRIME INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE
Temi più discussi: Supplenze docenti 2026, 150 preferenze: come fare la domanda passo dopo passo. VIDEO TUTORIAL; Supplenze docenti 2026/2027: anticipazioni nota operativa. Dal 16 luglio scelta delle sedi; 150 preferenze Gps 2026, dove compilare la domanda? Il link; Supplenze scuola 2026-2027, al via le domande: requisiti e cosa sapere.
Immissioni in ruolo e 150 preferenze GPS 2026: dai 46.642 posti alle nuove regole dell'algoritmo, cosa devono sapere i docenti facebook
Supplenze docenti 2026/27: prossimi step la pubblicazione delle GPS e la domanda per le max 150 preferenze. Pubblicato Avviso del Ministero x.com
Supplenze docenti 150 preferenze GPS, come compilare la domanda senza errori. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 20 luglio alle 14:30Il 16 luglio si è aperta la finestra per le 150 preferenze: gli aspiranti docenti inseriti in GaE e nelle GPS 2026/28 potranno presentare domanda per ottenere supplenze fino al 31 agosto o al 30 giugn ... orizzontescuola.it
Al via le 150 preferenze GPS 2026/2027: come compilare la domanda per le supplenze su Istanze OnlineGuida compilazione 150 preferenze su Istanze Online: date, scadenze e come fare la scelta scuole GPS per le supplenze 2026/2027. catania.liveuniversity.it