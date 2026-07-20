Giornale radio del pomeriggio lunedì 20 giugno

Da lapresse.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Giornale Radio di LaPresse ha diffuso le principali notizie del giorno, lunedì 20 giugno. Tra gli aggiornamenti, si evidenzia una serie di eventi e sviluppi che hanno caratterizzato il pomeriggio, senza specificare dettagli aggiuntivi. La trasmissione fornisce un riepilogo delle notizie più rilevanti, offrendo agli ascoltatori un quadro completo delle vicende attuali. L'informazione viene presentata in modo diretto, senza approfondimenti o analisi.

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