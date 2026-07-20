Gaia Costa, 35 anni, è stata investita da un Suv mentre attraversava sulle strisce pedonali a Porto Cervo. La donna, impiegata come baby sitter stagionale, stava andando al lavoro. L’investitore, una donna alla guida del veicolo, è stato indagato per omicidio stradale. Dopo l’incidente, la conducente è tornata in Germania. La vittima non è sopravvissuta alle ferite riportate. La polizia sta ricostruendo l’accaduto e ha sequestrato il veicolo.

Stava andando al lavoro, come ogni giorno, in Costa Smeralda dove lavorava come baby sitter stagionale. Ma ieri, a Porto Cervo, Gaia Costa non è mai arrivata. La 24enne di Tempio Pausania è stata investita da un Suv mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Aga Khan, una delle arterie principali del borgo turistico. Inutili i soccorsi: la giovane è morta poco dopo per le gravi ferite alla testa. Alla guida c'era Vivian Alexandra Spohr, 51 anni, top manager tedesca e moglie di Carsten Spohr, amministratore delegato di Lufthansa. La donna è indagata per omicidio stradale: ha lasciato l'Italia in attesa della formalizzazione dell'accusa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Gaia Costa, uccisa da un Suv sulle strisce: la top manager indagata è tornata in Germania

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Gaia Costa uccisa da un suv a Porto Cervo: la distrazione fatale della manager alla guida del suv

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