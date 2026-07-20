FOTO Rione Libertà | scontro tra due auto

Da anteprima24.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due auto, una Dacia e una Renault, sono rimaste coinvolte in un incidente questa sera in via Napoli, all’intersezione con via Gran Potenza, nel rione Libertà. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze. La polizia sta accertando le cause dello scontro e la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e regolare il traffico.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale questo pomeriggio al rione Libertà in via Napoli all’intersezione di via Gran Potenza.  Coinvolte una Dacia e una Renault. Nessuna conseguenza fisica per i conducenti delle auto, un uomo e una donna entrambi 50enni. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi del sinistro.  L'articolo FOTO Rione Libertà: scontro tra due auto proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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