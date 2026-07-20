FOTO Rione Libertà | scontro tra due auto

Notizia in breve

Due auto, una Dacia e una Renault, sono rimaste coinvolte in un incidente questa sera in via Napoli, all’intersezione con via Gran Potenza, nel rione Libertà. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze. La polizia sta accertando le cause dello scontro e la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e regolare il traffico.