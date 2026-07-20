forbidden fruit far away tutto per la mia famiglia le anticipazioni del 20 luglio

Lunedì 20 luglio 2026 su Canale 5 il pomeriggio sarà ancora una volta all'insegna della serialità turca. Si partirà alle 14.10 con Forbidden Fruit per poi proseguire con Be My Sunshine, Far Away e infine Tutto per la mia famiglia. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate di oggi vediamo dove eravamo rimasti. A Forbidden Fruit Halit ed Ender si sono sposati, Yildiz è stata cacciata di casa e rischia di perdere l'affidamento del figlio. Sahika è sconvolta per questa mossa inaspettata e deve capire come reagire. A Be my Sunshine Harizan ha provato a spiegarsi con Poyraz che ha scoperto come è stata lei a causare la sua rovina presentando i problemi di bilancio alla banca che gli ha sospeso il finanziamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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FORBIDDEN FRUIT: Kaya SCOPRE TUTTO e fa in modo che Sahika VENGA LICENZIATA e ARRESTATA! Anticipo

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