Un ragazzo di 14 anni è morto dopo essere stato folgorato mentre pescava ai Laghi dei Sabini. Il 14enne aveva urtato con la canna da pesca i cavi dell’alta tensione, riportando ferite gravi. Nonostante i tentativi di soccorso, le sue condizioni sono peggiorate e non si è più ripreso. La morte è avvenuta circa ventiquattro ore dopo l’incidente.

Il ragazzo era rimasto gravemente ferito ai Laghi dei Sabini dopo aver urtato con la canna da pesca i cavi dell’alta tensione. La speranza è durata poco più di ventiquattr’ore. Alessandro Sforzini, il ragazzo di 14 anni residente a Forano, in provincia di Rieti, è morto dopo aver lottato tra la vita e la morte nel reparto di Terapia Intensiva del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Era stato ricoverato d’urgenza in condizioni disperate dopo il gravissimo incidente avvenuto durante una battuta di pesca ai Nuovi Laghi dei Sabini, nel territorio di Collevecchio. Il giovane era rimasto vittima di una violentissima scarica elettrica dopo che la sua canna da pesca aveva accidentalmente toccato i cavi dell’alta tensione, provocando una folgorazione che non gli ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Forano, morto Alessandro Sforzini: il 14enne folgorato mentre pescava non ce l’ha fatta

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