F isico scolpito, sorrisi smaglianti e una falcata impeccabile: Elisabetta Gregoraci torna a conquistare la passerella e dimostra che il fascino non conosce età. A 46 anni, la conduttrice e showgirl è stata la protagonista assoluta dello show di David Beachwear, andata in scena domenica 19 luglio presso la Fortezza da Basso di Firenze, in occasione della diciannovesima edizione di Maredamare. Elisabetta Gregoraci, carriera e vita privata. guarda le foto Elisabetta Gregoraci in passerella: dal costume monospalla al bikini boho. Sulla passerella fiorentina per la sfilata “Le dive di David”, la conduttrice ha sfoggiato una forma fisica impeccabile, alternando due proposte di moda mare di grande impatto visivo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Fisico da urlo e falcata perfetta: la showgirl sa ancora destreggiarsi alla grande ai défilé di moda mare

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È nato #WAVE, il progetto per il benessere psico-fisico degli studenti universitari del Lazio. Promosso da @SapienzaRoma insieme a #LUMSA, @unitusviterbo, @cpauniroma4, @UnintUniversita, Accademia di Belle Arti di Roma e @accademiadamico, WAVE x.com

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