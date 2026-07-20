Fiorella Mannoia punzecchia il marito sul treno | la battuta sui piedini dell’amore fa impazzire i fan dopo 19 anni insieme

Durante un viaggio in treno, la cantante ha scherzato con il marito, riferendosi ai “piedini dell’amore”. La battuta ha fatto sorridere i fan, dopo 19 anni di relazione. La coppia si conosce da molto tempo e mantiene un rapporto caratterizzato da complicità e ironia. La scena si è svolta in un contesto casual, lasciando trasparire un legame duraturo e spontaneo.

Ci sono storie d’amore che resistono al tempo, alle convenzioni e persino al caldo torrido dell’estate romana. Quella tra Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco è una di queste: diciannove anni insieme, una complicità rara e la capacità di stuzzicarsi con l’ironia di chi si conosce profondamente. L’ultimo capitolo di questa lunga storia si è consumato a bordo di un treno, in un momento di quotidianità che i due hanno scelto di condividere con i fan attraverso un video diventato immediatamente virale sui social. La scena è semplice ma eloquente, con Fiorella, 72 anni, che allunga le gambe verso il marito Carlo, 46 anni, posizionando i piedi sul suo sedile in cerca di refrigerio durante il viaggio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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