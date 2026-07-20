Un uomo a Fino Mornasco ha rimosso il braccialetto elettronico e si è allontanato dalla propria abitazione, violando i domiciliari. È stato poi individuato e fermato dalle forze dell'ordine, che nel tentativo di fermarlo sono stati aggrediti. L’individuo è stato arrestato.

Fino Mornasco (Como), 20 luglio 2026 – Dopo essere riuscito a rimuove il braccialetto elettronico, è evaso dai domiciliari, ma è stato subito notato dai carabinieri di Fino Mornasco, che hanno proceduto al suo controllo e lo hanno arrestato domenica sera: tuttavia il giovane marocchino, un ventiduenne domiciliato a Fenegr ò, oltre ad aggredire i carabinieri causando a uno di loro la frattura di un polso, ha cercato di impossessarsi dell'arma di uno dei militari. Il ragazzo è stato notato durante un servizio perlustrativ o, e la pattuglia ha proceduto al suo controllo. Al momento il ventiduenne ha dichiarato di essere sprovvisto dei documenti di identificazione, ed è stato quindi portato in caserma per l'identificazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fino Mornasco, rimuove il braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari. Poi aggredisce i carabinieri

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