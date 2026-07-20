Le nuove linee guida dell’Oms indicano che fino al 45% dei casi di demenza potrebbero essere evitati adottando alcuni stili di vita. Le raccomandazioni si basano su evidenze scientifiche e puntano a ridurre il rischio di declino cognitivo nel corso della vita. L’obiettivo è promuovere pratiche quotidiane che proteggano il cervello, con l’intento di prevenire o ritardare l’insorgenza della demenza.

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha pubblicato linee guida aggiornate sulla riduzione del rischio di declino cognitivo e demenza. Sono state fornite ai Paesi raccomandazioni basate su evidenze scientifiche per contribuire a prevenire o ritardare l’insorgenza della demenza nel corso della vita. La demenza è una condizione causata da malattie cerebrali che compromette la memoria, il pensiero e le capacità funzionali. – Notizie.com Oltre 57 milioni di persone in tutto il mondo convivono con la demenza e quasi 10 milioni di persone ricevono una nuova diagnosi ogni anno. La malattia di Alzheimer è la forma più comune di demenza e si stima che rappresenti il 60-70% dei casi. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Fino al 45% dei casi di demenza si può evitare: le nuove linee guida dell’Oms per proteggere il cervello nel corso della vita

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