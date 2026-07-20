Il programma Filorosso andrà in onda tutta l'estate su Rai 3, ogni lunedì alle 21.20. La trasmissione si concentra su approfondimenti di attualità e cultura, con ospiti vari che intervengono in studio. La prima puntata è prevista per il 20 luglio 2026 e durerà fino a fine stagione. La trasmissione continuerà a proporre interventi e interviste su temi di interesse pubblico.

, 20 luglio 2026. Filorosso è il programma di approfondimento in onda per tutta l’estate su Rai 3, il lunedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 20 luglio 2026. Anticipazioni e ospiti. La condanna definitiva del gioielliere Mario Roggero, il suo ingresso in carcere a Bollate e il conseguente dibattito sulla legittima difesa saranno al centro della sesta puntata di “Filorosso”, in onda questa sera, lunedì 20 luglio alle 21. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3

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