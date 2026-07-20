Federica Brignone racconta la sua battaglia il recupero e i sogni oltre lo sci

La campionessa di sci alpino, reduce da una doppietta olimpica, continua il percorso di recupero dopo un infortunio alla gamba. Nonostante il dolore persista, punta a tornare in gara. Ha parlato anche dei suoi progetti futuri, della vita privata e dei sogni oltre lo sci.

. La fuoriclasse dello sci alpino continua il percorso di recupero dopo la straordinaria doppietta olimpica conquistata a Milano Cortina 2026. Nonostante il dolore alla gamba non sia ancora scomparso, la campionessa punta a tornare in gara, raccontando anche i suoi progetti, la vita privata e i sogni per il futuro. Federica Brignone ha firmato una delle imprese più straordinarie della storia dello sci italiano. A meno di un anno dal grave infortunio che aveva fatto temere la fine della sua carriera, la campionessa valdostana ha conquistato due medaglie d’oro ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, imponendosi nel superG e nello slalom gigante. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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