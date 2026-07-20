Nella partita tra Spagna e Argentina, la Roja ha vinto 1-0 grazie a un gol di Ferran Torres al 106’ del secondo tempo supplementare. La squadra spagnola ottiene la seconda stella e il secondo titolo mondiale, dopo quello conquistato nel 2010 in Sudafrica. La sfida si è conclusa con un risultato stretto e deciso nei minuti finali del supplementare.

La Spagna batte 1-0 l'Argentina con un gol di Ferran Torres al 106' del secondo tempo supplementare. Seconda stella e secondo Mondiale per la Roja dopo quello vinto in Sudafrica nel 2010. Nessuna doppietta invece per Messi e compagni dopo il trionfo in Qatar nel 2022. Yamal e Messi soffrono i ritmi bassi e il clima torrido, meglio le difese con quella iberica che chiude il torneo con un solo gol subito in 8 partite. Nel dettaglio, ecco quali sono stati i 3 top e i 3 flop della partita al Fantacampionato Mondiale. Il migliore in campo è Ferran Torres (10). Come contro la Francia, entra nel secondo tempo e cambia la partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato Mondiale, i 3 top e i 3 flop di Spagna-Argentina

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