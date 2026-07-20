Un gruppo di docenti universitari e il vescovo di Manfredonia ha rivolto un nuovo appello affinché lo scrittore israeliano Eshkol Nevo non partecipi al festival letterario “Il libro possibile”. La richiesta si basa su motivazioni legate a questioni politiche e culturali, e la decisione di escludere l'autore è attesa per domani, 21 luglio. Finora non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze o risposte da parte degli organizzatori del festival.

Un nuovo appello per chiedere che lo scrittore israeliano Eshkol Nevo non partecipi al festival “Il libro possibile”. Domani, martedì 21 luglio, alle 11, nella Casa dei Comboniani di Bari, i firmatari della petizione rivolta al presidente della Regione Puglia e agli organizzatori della kermesse terranno una conferenza stampa per ribadire la richiesta di riconsiderare l’invito allo scrittore. L’incontro con Nevo è in programma a Vieste proprio il 21 luglio, alle 21.50: qui l'autore presenterà il suo libro “Nostalgia”. «L'appello – si legge nella nota diffusa dagli organizzatori -, che in pochi giorni ha raccolto più di cento... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Eshkol Nevo, «no» alla partecipazione dello scrittore israeliano a Il Libro possibile: l'ultimo appello di docenti universitari e del vescovo di Manfredonia

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