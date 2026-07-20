A giugno 2026, i consumi di gas in Italia sono aumentati del 3% rispetto all’anno precedente. La domanda di gas è cresciuta rispetto a giugno 2025. I dati ufficiali indicano un incremento costante delle richieste nel periodo. Nessuna altra informazione è stata fornita sui motivi di questa crescita.

(Adnkronos) - Continuano a crescere i consumi di gas in Italia: a giugno 2026. La domanda ha registrato un aumento del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sostenuta soprattutto dal comparto termoelettrico, impianti che usano il gas per la produzione nazionale di energia elettrica, i cui consumi sono aumentati dell'11% rispetto a giugno 2025. In un panorama geopolitico ed energetico come quello attuale, segnato da crescente volatilità, incertezza, tensioni, come le recenti criticità legate alla sicurezza dei flussi globali e alla chiusura dello Stretto di Hormuz, il sistema italiano ha dimostrato di avere una significativa... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Energia: consumi di gas in crescita, +3% a giugno 2026 rispetto all'anno precedente

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