Ekhator al J Medical | accertamenti dopo il problema muscolare alla coscia rimediato contro il Basilea – VIDEO

Ekhator si è sottoposto a esami clinici presso il centro medico dopo aver accusato un problema muscolare alla coscia durante l’amichevole di sabato contro il Basilea. La società ha confermato che il giocatore sta eseguendo accertamenti diagnostici. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni o sui tempi di recupero. La squadra proseguirà con le valutazioni mediche per determinare eventuali interventi o restrizioni.

di Marco Baridon Ekhator si sottopone a esami clinici dopo il problema muscolare alla coscia avvertito nell’amichevole di sabato contro il Basilea. (inviato alla Continassa) – Nella mattinata di oggi Jeff Ekhator si è recato al J Medical per sottoporsi ad alcuni accertamenti dopo il problema muscolare alla coscia rimediato contro il Basilea in amichevole sabato pomeriggio. Il centravanti classe 2006 ha dovuto abbandonare il campo anzitempo durante l’incontro con la compagine svizzera, avvertendo un fastidio localizzato che ha subito allarmato lo staff sanitario. I medici sottoporranno la punta a specifici esami strumentali per stabilire la reale entità della lesione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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