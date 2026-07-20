Jeff Ekhator è stato portato al J Medical per accertamenti dopo un infortunio muscolare alla coscia subito durante un'amichevole in Svizzera contro il Basilea. Numerosi bambini si sono radunati per vederlo e seguirne le visite mediche. L’attaccante ha lasciato il centro medico dopo aver svolto i controlli, senza ulteriori dettagli sulle condizioni. L’incidente è avvenuto sabato 18 luglio, durante il match.

Jeff Ekhator è al J Medical, dove in queste ore sta svolgendo gli accertamenti dopo l'infortunio subito sabato 18 luglio: l'attaccante è uscito per un problema muscolare alla coscia, dopo un duro contrasto nell’amichevole pareggiata in Svizzera contro il Basilea. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Ekhator accolto al J Medical da tantissimi bambini: ora le visite mediche

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