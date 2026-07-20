Ekhator accolto al J Medical da tantissimi bambini | ora le visite mediche

Da video.gazzetta.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Jeff Ekhator è stato portato al J Medical per accertamenti dopo un infortunio muscolare alla coscia subito durante un'amichevole in Svizzera contro il Basilea. Numerosi bambini si sono radunati per vederlo e seguirne le visite mediche. L’attaccante ha lasciato il centro medico dopo aver svolto i controlli, senza ulteriori dettagli sulle condizioni. L’incidente è avvenuto sabato 18 luglio, durante il match.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Jeff Ekhator è al J Medical, dove in queste ore sta svolgendo gli accertamenti dopo l'infortunio subito sabato 18 luglio: l'attaccante è uscito per un problema muscolare alla coscia, dopo un duro contrasto nell’amichevole pareggiata in Svizzera contro il Basilea. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

ekhator accolto al j medical da tantissimi bambini ora le visite mediche
© Video.gazzetta.it - Ekhator accolto al J Medical da tantissimi bambini: ora le visite mediche
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ekhator Juventus, l’attaccante è a Torino! Visite mediche al J Medical per il nuovo acquisto dei bianconeri – VIDEO

Ekhator Juventus, l’attaccante è a Torino! Visite mediche già svolte al J Medical per il nuovo acquisto dei bianconeri – VIDEOJeff Ekhator è arrivato a Torino e ha svolto le visite mediche presso il J Medical.

medical da ekhator accolto al jEkhator al J Medical, poi il mercato: Spalletti prende tempo, ma c’è un rischioSognava un esordio diverso, non c’è dubbio. Ma Jeff Ekhator ha un’estate davanti per tenersi la Juve per quest’anno. Sul futuro, invece, dalla Continassa nessun dubbio: l’italiano ha margini di miglio ... msn.com

medical da ekhator accolto al jEkhator al J Medical per accertamenti: ansia Juventus dopo l'infortunioL'attaccante della Juventus, Jeff Ekhator, si è recato al J Medical per sottoporsi a specifici accertamenti. La visita si è resa necessaria dopo che il giocatore ha accusato un fastidio muscolare dura ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web