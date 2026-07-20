Educazione sessuo-affettiva in Toscana il Pd presenta la proposta di legge per le scuole Melio | Corsi con personale qualificato in orario scolastico

Da orizzontescuola.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Partito Democratico in Toscana ha presentato una proposta di legge per introdurre corsi di educazione sessuo-affettiva nelle scuole regionali. La proposta prevede lezioni con personale qualificato durante l’orario scolastico. A livello nazionale, il dibattito sulla materia continua a coinvolgere diversi attori politici, mentre la regione si muove con iniziative proprie. La proposta punta a integrare l’educazione sessuale nel percorso scolastico regionale.

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Mentre a livello nazionale il dibattito sull’educazione sessuo-affettiva nelle scuole si infiamma, la Regione Toscana prova a tracciare una via autonoma. Il gruppo del Partito Democratico ha infatti depositato una specifica proposta di legge regionale; un documento che punta a introdurre percorsi strutturati dedicati all'educazione sessuo-affettiva negli istituti di ogni ordine e grado. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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