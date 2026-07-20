Edizione ore 13.00 del 20 luglio
Alle 13.00 del 20 luglio, la redazione di Sport Mediaset ha trasmesso un approfondimento quotidiano sul calcio e lo sport. La puntata ha fornito aggiornamenti sui risultati recenti, le classifiche e le notizie più importanti del giorno. La trasmissione si è concentrata su analisi e commenti, offrendo una panoramica dettagliata delle novità nel mondo sportivo.
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Edizione delle ore 13.30 del 13/07/2026
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