Eatable Adventures guida l’innovazione nel foodtech
Eatable Adventures, acceleratore Foodtech globale, lavora per trasformare la filiera agroalimentare italiana, che si conferma un centro di innovazione in Europa. La crescita del settore alimentare nel paese è evidente, e l’azienda sostiene lo sviluppo di tecnologie e startup nel settore. La sua attività mira a rendere il sistema più innovativo e attrattivo per gli investimenti, contribuendo alla crescita del foodtech italiano.
L’ITALIA dell’agroalimentare è in forte crescita e si conferma un “safe haven” tecnologico in Europa. In questo scenario opera Eatable Adventures, acceleratore Foodtech globale, che supporta la trasformazione della filiera in un sistema più innovativo e investibile. L’ossatura produttiva nazionale, composta da leader globali e da una fitta rete di Pmi con un heritage inestimabile, necessita oggi di innesti di competenze esterne per affrontare le sfide climatiche. L’innovazione deep-tech diventa così lo scudo necessario per difendere la qualità del made in Italy. José Louis Cabañero, ceo di Eatable Adventure, la società opera come l’architetto del settore in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Vijay Engineering | Food Machine Solutions India | Company Presentation
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