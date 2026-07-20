Eatable Adventures guida l’innovazione nel foodtech

Notizia in breve

Eatable Adventures, acceleratore Foodtech globale, lavora per trasformare la filiera agroalimentare italiana, che si conferma un centro di innovazione in Europa. La crescita del settore alimentare nel paese è evidente, e l’azienda sostiene lo sviluppo di tecnologie e startup nel settore. La sua attività mira a rendere il sistema più innovativo e attrattivo per gli investimenti, contribuendo alla crescita del foodtech italiano.