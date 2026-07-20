È il giorno di Burnham | per il premier Labour una squadra semi-nuova

Il nuovo premier del Regno Unito ha preso ufficialmente possesso di Downing Street, diventando il settimo in dieci anni. La sua squadra è composta in gran parte da volti nuovi. La nomina arriva dopo il risultato negativo dei laburisti alle ultime elezioni locali. La cerimonia di insediamento si è svolta questa mattina, con Burnham che ha prestato giuramento di fronte ai funzionari. La sua nomina segna un cambio di leadership nel governo.

Il portone del n. 10 di Downing Street oggi accoglie ufficialmente il suo nuovo inquilino, il settimo in appena dieci anni. L'ascesa di Andy Burnham alla carica di primo ministro del Regno Unito è stata quasi un trionfo annunciato fin dal disastroso risultato raccolto dai laburisti alle ultime elezioni locali. Ma l'ex sindaco di Greater Manchester, gradito all'ala sinistra del Labour e notevolmente più carismatico del compagno di partito Keir Starmer, sembra non voler inaugurare un netto cambio di rotta rispetto al suo predecessore. Almeno per quanto riguarda la squadra di governo. Elemento di novità dato per certo dai media britannici è il nome di Lucy Powell, attuale vice leader del partito e stretta alleata di Burnham, che potrebbe essere nominata vicepremier e ministra dell'Istruzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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